Trwa przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku. Zobacz, jak wyglądają prace [ZDJĘCIA]

Remont ul. Owocowej obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Kaszubską aż do ulicy Fińskiej - zyska on nową jezdnię bitumiczną i zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w tym oczywiście oświetlenie. Powstaną również nowe przystanki autobusowe, jak i ciąg pieszo-rowerowy. Nie zabraknie też chodnika, nowych nasadzeń i elementów małej architektury (ławki, śmietniki). Docelowo, zmienić na lepsze ma się większość pobliskich ulic, bo wyremontowana zostanie również ul. Duńska i Norweska. To umożliwi funkcjonowanie na osiedlu komunikacji miejskiej, która ma się tam pojawić.

Podobnie jak pobliska Owocowa, Norweska i Duńska zyskają nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, a w ciągu ulic powstaną nowe przystanki. Nie zabraknie rzecz jasna oświetlenia. Kierowcy po przebudowanych drogach poruszać się będą mogli z maksymalną prędkością 30 km/h.

Przebudowa ul. Owocowej kosztować ma około 8,3 milionów złotych. Uzyskane z „rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” dofinansowanie pozwoli na pokrycie 80 proc. kosztów tej inwestycji (blisko 6,5 mln złotych). Z nowej jezdni i chodników mieszkańcy skorzystać mają już pod koniec przyszłego roku.

Remonty Duńskiej i Norweskiej kosztować mają natomiast w sumie 6 milionów złotych, z czego 4,8 mln złotych to dofinansowanie z budżetu państwa. Resztę kwoty stanowi wkład własny miasta. Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2024 roku.