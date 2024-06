Trwa remont ulicy Niemcewicza. Znikną dziury, pojawi się nowa nawierzchnia

- Wykonawca rozpocznie od wykonania nowego kolektora kanalizacji deszczowej i następnie będzie prowadził roboty związane z budową nowej jezdni. To będzie kompleksowa przebudowa jezdni wraz z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych na wysokości przedszkola. Pierwszy etap powinien potrwać około 45 dni – informuje Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

- W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego i przejść dla pieszych nawierzchnia dowiązywać będzie wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu, co wyeliminuje utrudnienia w ruchu szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowane jest odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie wpustów z przykanalikami, odprowadzających wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, wpiętej do kanalizacji deszczowej istniejącej. Planowana inwestycja wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego – podaje urząd miejski.

Całkowita wartość zadania to około 3,7 mln złotych, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.