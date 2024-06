„Pasy są niewyraźne, jest niebezpiecznie”. Kierowcy dopytują, kiedy miasto odnowi na ulicach oznakowanie poziome

- Dlaczego w Słupsku po zimie nie malują pasów? Takie prace powinno wykonywać się w kwietniu. Mamy początek czerwca i nic się nie dzieje. Kiedy miasto zamierza się za to zabrać? W sezonie, kiedy ruch będzie intensywny? W niektórych miejscach jest naprawdę niebezpiecznie, pasy są niewyraźne – skarży się słupski kierowca, który zadzwonił do naszej redakcji.

Na problem zwróciła uwagę również Renata Stec, radna miejska. W interpelacji do prezydent dopytuje, dlaczego przetarg na wykonanie prac został ogłoszony przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku tak późno.

„Pani Prezydent, na wielu ulicach naszego miasta nie ma widocznych pasów na przejściach dla pieszych, a jest to wymóg zgodny z Kodeksem drogowym. Czy tak powinny wyglądać nasze ulice, nasze przejścia dla pieszych? Czy to należy do mieszkańców, żeby pokazywać władzom miasta co nie działa, gdzie jest wykonana fuszerka, czy jak w tym przypadku, że w ogóle nie ma widocznych pasów na przejściach dla pieszych? - pisze radna.