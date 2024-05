Trzymamy kciuki za ósmoklasistów! Dzisiaj zdają egzamin z języka polskiego

Ponad 15 tysięcy uczniów z Pomorza, w tym 391 w Słupsku, przystąpi we wtorek – 14 maja – do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. W kolejne dni zmierzą się z matematyką i językiem obcym. Egzaminu…

- W Słupsku do egzaminu ósmoklasistów przystąpi 391 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Wyniki poznamy 3 lipca. Mają one wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia – mówi Monika Rapacewicz, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Największa grupa ósmoklasistów (97,8 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z pozostałych języków obcych - francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego – przystąpi zaledwie 0,7 proc. ósmoklasistów.

Dzisiaj uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, jutro, 15 maja, - z matematyki, 16 maja z języka obcego nowożytnego.

We wszystkie trzy dni egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9. Czas ich trwania zależy od przedmiotu, z którego uczniowie piszą egzamin. Egzamin z języka polskiego trwa dwie godziny. Egzamin z matematyki trwa 100 minut, a z języka obcego - 90 minut.

Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, będzie go pisał w drugim terminie: 10 – 12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.