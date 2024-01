Twórcze zabawy dla dziecka, taty i mamy - warsztaty w Ustce

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat oraz ich rodziców/ dziadków/ opiekunów na warsztaty rodzinne prowadzone przez Weronikę Teplicką.

- Zajmiemy się tworzeniem poematów dada i poezji wizualnej zainspirowanej morzem i okoliczną przyrodą używając środków wyrazu właściwych rysunkowi i malarstwu. W oparciu o materiały recyklingowe: różnorodne kolorowe papiery oraz farby i kredki. powstaną wiersze namalowane, poskładane z nagłówków kolorowych gazet oraz innych sposobów wizualnego podejścia do poezji

- piszą organizatorzy.

- Zadania artystyczne będą nawiązywały do twórczości artystek i artystów prezentowanych podczas aktualnych wystaw w galerii stając się przyczyną do rozmowy na temat sztuki i jej aktualnych trendów, a także czerpania z nich inspiracji. Będą również nawiązywały do idei zrównoważonego rozwoju, propagowały użycie materiałów recyklingowych, dzielenia się swoimi ulubionymi technikami i sposobami na tworzenie eksperymentów.

Termin: Sobota, 20 stycznia, godz. 12-14.

Miejsce: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, Zaruskiego 1a

Zapisy i kontakt: 515 089 986

Materiały do warsztatów zapewnia organizator.

Opłata: dziecko – 20 zł, opiekunowie - wstęp wolny.

