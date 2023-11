Tydzień testowania HIV w słupskim szpitalu. Zbadaj się i bądź bezpieczny

HIV

Wcześnie wykryte zakażenie HIV może być skutecznie leczone. Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru odporności i w jego konsekwencji do śmierci. Zakażenie HIV jest nieuleczalne, ale wcześnie rozpoczęta terapia daje szanse komfortowe życie. Szeroki dostęp do testów na HIV znacznie ułatwia wczesną wykrywalność zakażenia, a także skuteczną terapię.

HCV

HCV to bardzo groźny wirus wywołujący zapalenie wątroby typu C. Groźny jest dlatego, że jego nosicielami w Polsce jest prawie 700 tys. osób, z czego większość nie zdaje sobie sprawy, ponieważ bycie nosicielem tego wirusa nie daje żadnych objawów. W momencie, kiedy HCV się uaktywnia, wywołując zapalenia wątroby typu C, zazwyczaj jest za późno na podjęcie odpowiedniego leczenia.

Kiła

Bezpośrednią przyczyną zakażenia kiłą są kontakty seksualne z osobą zakażoną. Natomiast przyczyny pośrednie wiążą się z nieświadomością i brakiem wystarczającej wiedzy społeczeństwa w zakresie chorób wenerycznych, a także sposobach zapobiegania chorobom. Ryzyko zachorowania na kiłę, ale także inne choroby weneryczne jest większe u tych osób, które mają wielu partnerów seksualnych i nie używają prezerwatyw. Dróg zakażenia kiłą jest kilka, choć najpowszechniejszym są kontakty seksualne z osobą chorą. Jednak do zarażenia może dojść także na skutek pocałunków.