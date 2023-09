Tylko pałacu żal. Aleja lipowa, a na końcu ruina. Mieszkańcom Kartkowa szkoda zabytku (WIDEO)

Kartkowo leży w powiecie bytowskim w gminie Czarna Dąbrówka. Jak informują urzędnicy z Czarnej Dąbrówki na terenie gminy znajduje się nieco ponad 200 zabytków architektonicznych, w tym 65 budownictwa przemysłowego i gospodarczego, 60 budownictwa mieszkalnego, 34 budownictwa sakralnego, 13 budynków użyteczności publicznej oraz 29 cmentarzy.

- Zabytki wymagają w większości pilnej renowacji i opieki - twierdzą urzędnicy z Czarnej Dąbrówki. - Niepokojące są stany niektórych zabytków wydzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nowi dzierżawcy zasobów ANR dopuszczają do dewastacji starych pałaców i dworków oraz zabudowań gospodarczych. Niestety, nic nie możemy z tym zrobić, mamy związane ręce.

Mieszkańcy Kartkowa też nie mogą patrzeć na niszczejący zabytek.

- Szkoda takiego pałacu, mieszkam w Kartkowie już ponad dwadzieścia lat i widzę jak strasznie się marnuje - mówi Ryszard Dawidowski, sołtys Kartkowa. - Niestety, nie mamy na to wpływu. Jak były Państwowe Gospodarstwa Rolne to obywały się tutaj kolonie, a teraz to własność prywatna i nic do tego nie mamy.