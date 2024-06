Ukradł butle z gazem i wywiózł je na… kradzionej taczce. Grozi mu do 10 lat więzienia OPRAC.: Wojciech Lesner

26-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem za co grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał 26-latek, który pod koniec maja włamał się do metalowego kosza na jednej z posesji w gminie Dębnica Kaszubska. Ukradł ze środka butle z gazem propan-butan i wywiózł je na taczce, którą również ukradł z tej posesji. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione butle oraz „pojazd” służący do popełnienia przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.