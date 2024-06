Zarzuty za sprzedaż w internecie podrabianej odzieży. Policjanci zabezpieczyli ponad 120 sztuk

Sprawę dotyczącą wprowadzania do obiegu ubrań zawierających znaki towarowe znanych światowych producentów odzieżowych zainicjowali funkcjonariusze operacyjni z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą i korupcją. Z ustaleń mundurowych wynikało, że na jednym z portali sprzedażowych, mieszkanka Słupska oferuje do sprzedaży różnego rodzaju ubrania z logami znanych firm odzieżowych, których oryginalność mogła być wątpliwa. Policjanci w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili tożsamość kobiety, która sprzedawała w sieci ubrania, a następnie wytypowali miejsce, w którym są one przechowywane.

- Podczas przeszukania, jednego z mieszkań w Słupsku mundurowi zabezpieczyli różnego rodzaju ubrania – spodnie, kurtki, sukienki, koszulki, paski, torebki i inne – łącznie ponad 120 sztuk - mówi Jakub Bagiński, rzecznik prasowy słupskiej policji. - Cechą wspólną wszystkich tych ubrań były umieszczone na nich znaki towarowe należące do największych światowych producentów i projektantów odzieżowych. Znalezione ubrania funkcjonariusze zabezpieczyli jako dowód w sprawie, a następnie przekazali je biegłemu, który wydał opinię i potwierdził, że są one podrabiane.

Z ustaleń policjantów wynika, że 47-letnia słupszczanka zaangażowana była w proceder sprzedaży w Internecie podrabianych ubrań przynajmniej od połowy ubiegłego roku. Kobieta usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu ubrań zawierających podrobione znaki towarowe, a zgromadzony materiał dowodowy wraz z aktem oskarżenia w tej sprawie został przekazany do sądu. Za popełnione przestępstwo grozi jej teraz do 2 lat pozbawienia wolności.