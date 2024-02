Ulewa zalała stadion na "Rolniczaku". Czytelnicy pytają, dlaczego wody nie zebrał zbiornik retencyjny pod murawą

Intensywna ulewa nocą i nad ranem spowodowała w Słupsku zalanie boiska przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

- Stadion na Rolniczaku przy ulicy Szczecińskiej jest prawie w całości zalany. ZIM nic nie zrobiło, żeby odwodnić teren, tak jak obiecywał wcześniej - skarży się nasz Czytelnik.

Nikogo by to zdziwiło, gdyby nie fakt, że pod murawą znajduje się ogromnych rozmiarów zbiornik retencyjny, który teoretycznie ma wodę zbierać. Tak przynajmniej wydaje się laikom. Jednak nie do końca tak jest. Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, wyjaśnia:

- To po prostu kałuże wody, które powstają, kiedy grunt nie jest w stanie przyjąć wody opadowej. Nie ma to żadnego związku ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, który zagospodarowuje nie lokalne wody powierzchniowe, ale te odprowadzane kolektorem zbierającym wody z terenu Osiedla Niepodległości - mówi Orłowski.