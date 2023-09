Urszula Wyrwa patronką ronda w Słupsku. Miasto uhonorowało zasłużoną założycielkę Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [ZDJĘCIA]

Na miejską uroczystość zaproszono członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, samorządowców, przedstawicieli działających w mieście instytucji oraz, przede wszystkim, rodzinę Urszuli Wyrwy. Na skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Kilińskiego uczczono pamięć kobiety, która działalność na rzecz miasta, społeczeństwa i lokalnego przemysłu prowadziła w Słupsku przez blisko 55 lat.

- Jeżeli myślę o Urszuli Wyrwie to przede wszystkim jest ona dla mnie inspiracją. Inspiracją, w jaki sposób potencjał intelektualny, zawodowy, wiedzy technicznej wykorzystać dla innych ludzi. Cieszę się niezmiernie, że Ula Wyrwa będzie miała taką pamięć – w miejscu ruchliwym, bo i ona była ruchliwa, jej było wszędzie pełno. W „Alce”, w konkursach, wyjazdach, we współpracy międzynarodowej. To bardzo dynamiczne miejsce Słupska jest jak jej bijące serce – dla firmy, dla rodziny i dla miasta – mówiła w czasie uroczystości prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.