Urząd Morski w Gdyni na ten rok ma zapewnione 22 mln zł na ochronę brzegów morskich

W ubiegłym roku sztucznie zasilono brzeg morski na odcinku 8 kilometrów. Wykorzystano do tego ponad 830 tys. m sześc. przebadanego i nadającego się do wbudowania w brzeg morski urobku. Sztuczne zasilania były prowadzone m.in. w rejonie Rowów, Ustki, Pucka, Gdańska Brzeźna, Półwyspu Helskiego (m.in. Jastarnia i Jurata). W ramach prac zbudowano plaże w Rewie, Mechelinkach i Gdyni Babich Dołach (w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia).