Ustczanie uczcili Niepodległość. Salwa honorowa, marsz z biało-czerwoną i piknik patriotyczny

Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Przewłoce. Oficjalnej części miejsko-gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyła kompania honorowa Garnizonu Ustka. Po mszy nastąpiła uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Na maszt wciągnięto flagę narodową, został wygłoszony apel pamięci, podczas którego zostali wezwani narodowi bohaterowie.

- Bez naszej obecności, bez pielęgnowania pamięci i wiedzy o polskiej historii trudno byłoby budować bezpieczną przyszłość. Zdobyte na przestrzeni dziejów doświadczenia mogą być dla nas z jednej strony ostrzeżeniem, które drogi prowadzą donikąd, a z drugiej dawać nam nadzieję na to, że walka o wolność i prawdę ma sens – przemawiał burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, dziękując wszystkim za obecność. - Dziś, 105 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie musimy rozumieć słowa „walka” dosłownie. Nie musimy wybierać się z bronią w ręku na pole bitwy. Nie musimy używać wielkich słów i dokonywać wielkich czynów. Niepodległość, wolność, odpowiedzialność to wartości, które możemy pielęgnować w naszym codziennym życiu, także w małej społeczności miasta. Wywalczona przez naszych przodków wolność to przecież także zobowiązanie do uczciwego życia, do tolerancji, do współpracy. A przede wszystkim do zaangażowania. Radując się dziś w rocznicę tak doniosłego wydarzenia, apeluję do mieszkańców o aktywność, obywatelską ciekawość i zabieranie głosu w sprawach ważnych dla wspólnoty. Razem tworzymy naszą małą ojczyznę, razem możemy i powinniśmy o nią dbać. Przywołując dziś bohaterów odzyskania niepodległości składamy im hołd. Odpowiedzialnie i z uwagą traktujemy naszą ojczyznę, również w jej najmniejszej lokalnej odsłonie. Ustka jest naszym miejscem do życia, naszym wyborem, naszym zobowiązaniem i naszą szansą.