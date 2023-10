Ustka z najlepszą frekwencją w powiecie w wyborach do Sejmu i Senatu. Mieszkańcy i turyści głosują (Zdjęcia)

Mimo ulewnego deszczu, który dosłownie co kwadrans nawiedzał Ustkę, gradu i wichury, w lokalach wyborczych już od rana stały długie kolejki.

Według Państwowej Komisji Wyborczej w Ustce frekwencja do godziny 12 wyniosła 25,61%, w stałych obwodach głosowania wydano 2 896 kart, liczba uprawnionych do głosowania to 11 310. Jednak wyborców przybywało. Jak poinformowali „Głos” przewodniczący komisji, do godziny 15 w ratuszu dopisano ponad 430 osób, a w Domu Kultury około 200 osób, które przedstawiły zaświadczenia ze swojego miejsca zamieszkania. I wciąż przychodziły kolejne osoby. W ratuszu na przykład pojawili się wszyscy kuracjusze jednego z większych sanatoriów.

Ustka ma 9 obwodów wyborczych, w tym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego.

Dobry wynik zanotowała też gmina Ustka z frekwencją 23,40%. W województwie pomorskim do południa frekwencja wyniosła 21,73, a w powiecie słupskim 21,35.

Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7, głosowanie trwa do godziny 21. Aby oddać ważny głos w wyborach, na karcie należy postawić znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata.