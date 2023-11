Uzależnienia - zmora naszych czasów. Dziecko w sieci, a rodzic bezradny

- Problem z telefonami jest zauważalny wśród dzieci, młodzieży, ale i dorosłych. Zaczęło się, odkąd pojawiły się smartfony, bo to tak naprawdę małe komputery - mówi Maciej Maraszkiewicz, psycholog z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. - Pracuję z młodymi ludźmi w poradni jako psycholog i psychoterapeuta. Jedno z moich z podstawowych pytań do młodego człowieka dotyczy użytkowania telefonu komórkowego. Pytam, ile czasu spędza z telefonem, co tam robi, z jakich portali korzysta i podstawowe pytanie - co mu to daje?

- Zgłupiałam, syn jest energicznym chłopcem, roznosi go energia, więc po lekcji musi ją rozładować. Tymczasem został za to ukarany. Powiedział mi, że gdyby miał telefon, to nie dostałby uwagi, bo grałby na nim jak jego koledzy - mówi Ania, mama Adasia. Przyznaje, że syn w końcu dostał telefon, ale dopiero w prezencie na I Komunię Świętą. - Niestety, od tego czasu trudno go oderwać od niego.

Dodaje, że młodzi ludzie bardzo często mówią mi, że chcą zrezygnować z mediów społecznościowych, bo widzą, że to nie działa na nich dobrze, ale nie wiedzą, jak to zrobić.

- Daliśmy młodym smartfony, komputery, ale nikt im nie powiedział, jak z tego korzystać. Bo my dorośli też się tego uczymy. Swoją postawą pokazujemy, że też stale do telefonu zaglądamy. Jest naszym nieodłącznym towarzyszem i nie wyobrażamy sobie, aby wyjść z domu bez telefonu.

- Mamy wyznaczone dwie strefy wolne od telefonu - to biblioteka i świetlica. Oczywiście z telefonów nie można też korzystać podczas lekcji, chyba że służą celom edukacyjnym. Uzgodniliśmy też, wspólnie z rodzicami i uczniami, że piątek jest dniem bez telefonu. Dotyczy to wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli i innych pracowników szkoły. W tym dniu budujemy relacje społeczne - mówi Ewa Chochuł, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

- Moją rolą jest to, aby razem z nimi z tych mediów wychodzić. Nie całkowicie, ale pokazać, jak ograniczyć ten czas. Mogą nam uciekać relacje międzyludzkie, które mamy. Jest koniec listopada, zaraz będą święta i to smutny przykład, ale łatwiej jest wysłać SMS-a z życzeniami niż zadzwonić i porozmawiać - mówi psycholog.

- Zabroniłam wnoszenia telefonów na salę gimnastyczną. Także dziewczętom, które nie ćwiczą i siedzą na ławce, bo mają zwolnienie. Między innymi po to, aby nie nagrywały ćwiczących koleżanek. Dziewczyny są okrutne. Miałam sytuacje, kiedy nagrywały filmiki, potem wrzucały je do mediów społecznościowych lub wysyłały kolegom, aby ośmieszyć swoje koleżanki. To podłe, ale niestety, taka potrafi być młodzież - mówi wuefistka.

Problem dotyczy nie tylko Polski. Np. w Holandii od stycznia 2024 r. będzie obowiązywać całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i specjalnych.

Kiedy zaczyna się uzależnienie?

Uzależnienie od smartfonu jest zaliczane do grupy uzależnień behawioralnych, czyli nałogów związanych z wykonywaniem określonych czynności bez udziału jakichkolwiek substancji. Polega na nadmiernym zainteresowaniu telefonem komórkowym, co wpływa niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie. To uzależnienie fachowo określa się mianem fonoholizm. O uzależnieniu od telefonu komórkowego mówi się, gdy dana osoba korzysta z urządzenia przez większość część dnia. Przekłada się to na wykonywanie obowiązków domowych, związanych z pracą i nauką. Osoba uzależniona nie kontroluje swojego zachowania. Sięga po smartfona średnio co kilka minut.

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest przez wielu specjalistów zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Wiąże się też z tym zjawisko FOMO (z ang. fear of missing out), czyli strach przed pominięciem. Jest to obawa przed przegapieniem informacji ze świata lub kręgu znajomych, okazji do interakcji społecznej, wydarzenia.