W 1973 roku grzmiało, ale 350 młodych kolarzy się ścigało. Zapraszamy na 50. wyścigi rowerkowe "Głosu Pomorza"

Rok 1973. Były to wyścigi w strugach deszczu. Duch iście sportowej rywalizacji zawładnął wszystkimi zarówno na liniach startu i mety, jak i na torach wyścigowych.

Słupskie zawody dla młodych kolarzy poprzedził swoisty prolog w 1972 roku z udziałem niespełna 300 zawodników, a pierwsza impreza z prawdziwego zdarzenia odbyła się 51 lat temu na Stadionie 650-Lecia w Słupsku. 10 czerwca 1973 roku na starcie stanęło ok. 350 młodych kolarzy. W tym roku świętujemy 50. zawody, gdyż był rok, kiedy impreza raz jedyny się nie odbyła.

Imprezę wspomina Ireneusz Wojtkiewicz były dziennikarz i fotoreporter "Głosu Pomorza". - Były to wyścigi w strugach deszczu, ale z tego powodu niczego nie odwołaliśmy. Nie pozwoliliby na to ani młodzi kolarze, ani ich rodzice. Duch iście sportowej rywalizacji zawładnął wszystkimi zarówno na liniach startu i mety, jak i na torach wyścigowych. Ba, miejscem rywalizacji była także murawa stadionu, gdzie rodzice przygotowywali dzieci i ich rowery do startu - wspomina Irek Wojtkiewicz. - Tamże udzielano porad trenerskich, instruowano, dokonywano ostatnich przeglądów technicznych i smarowano bądź oliwiono rowerowe mechanizmy. Nie wszystkim udało się uniknąć defektów w postaci zerwania łańcucha napędowego oraz kłopotów spowodowanych wkręceniem się nogawek w zębatki. Niełatwo mieli starterzy, a jeszcze trudniejsze zadanie mieli ci, którym przypisano obowiązki wypatrzenia i wyłapania na mecie zdobywców trzech pierwszych miejsc na poszczególnych dystansach wyścigów. Nad tym czuwali ówczesny kierownik Oddziału „Głosu Słupskiego” red. Tadeusz Martychewicz oraz doświadczony w organizacji tego typu imprez dziennikarz sportowy red. Stanisław Figiel z Koszalina. Wtedy dzisiejszy „Głos Pomorza” nazywał się „Głosem Słupskim” i był mutacją „Głosu Koszalińskiego” - bardzo już doświadczonego w organizacji dorocznych wyścigów rowerowych dla dzieci. Miał za sobą już 21 udanych imprez kolarskich dla najmłodszych, a „Głos Słupski” dopiero je zaczynał.

Obowiązki głównego organizatora, który wręczał nagrody zwycięzcom, sprawował pod przemoczonym parasolem red. Zdzisław Piś – naczelny redaktor „Głosu Słupskiego/Koszalińskiego”. Towarzyszył mu Gerhard Schiedewitz, naczelny redaktor „Frie Erde” z Neubrandenburga w ówczesnym NRD, zaprzyjaźnionego z woj. koszalińskim. - Zadbano nie tylko o ubezpieczenie uczestników zawodów w PZU, ale też o opiekę medyczną na wszelki wypadek, który na szczęście okazał się niegroźnym zadrapaniem. Z tym świetnie sobie radziły uczennice Liceum Medycznego, a opiekę lekarską sprawował czarnoskóry słupski lekarz Gideon Ragira - mówi Wojtkiewicz.

Lista zwycięzców i zdobywców nagród w poszczególnych wyścigach była długa. Publikujemy ją poniżej, jak w 1973 roku. Roman Borkowski, Artur Smysło, Artur Kulnis, Piotr Majewski, Benedykt Wszałkowski, Arkadiusz Kalinowski, Krzysztof Szamatowicz, Rafał Macewicz, Jacek Telesiewicz, Mariusz Barański, Cezary Pawlicki, Marek Snochowski, Jacek Adamski, Andrzej Majewski, Artur Molenda, Bożena Pankiewicz, Wioletta Zając, Mirosław Kapturowski, Janusz Kaczyński, Sławomir Polzin, Mariusz Bogasz, Danuta Karnacewicz, Mariusz Maruszkiewicz, Mariusz Marcinkiewicz, Grzegorz Niezawitowski, Andrzej Młynarczyk, Marek Kowalczyk, Piotr Grodzicki, Czesław Kryzel, Mirosław Piwoński, Sławomir Ziółkowski, Marek Borny, Zbigniew Kuźmński, Andrzej Lewandowski, Janusz Zawiślak, Jarosław Lis, Andrzej Kowalczyk, Beata Karchut, Grzegorz Drzewiecki, Mariusz Czarnecki, Marek Pieniążek, Grzegorz Stec, Ewa Jabłońska, Przemysław Wolny, Krzysztof Rodziewicz, Waldemar Gałka, Grzegorz Zalega, Tadeusz Suchocki, Ryszard Bieniek, Roman Gębka, Krzysztof Kostrzewa i Zbigniew Płóciennik. Współcześnie 1 czerwca odbędą się 50. Zawody Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zmieniały się miejsca, rodzaje rowerków, na których startują uczestnicy, partnerzy i sponsorzy, bez których nic by się nie udało, ale jedno się nie zmieniło. Emocje, jakie towarzyszą małym rowerzystom i ich rodzicom, niezmienne są od pół wieku! One udzielają się także nam – wszystkim pracownikom „Głosu Pomorza”. Angażujemy się całym serduchem, abyście Państwo byli zadowoleni i abyśmy spotkali się za rok. I to nam się udaje. Ale tylko dzięki Wam – naszym Czytelnikom i internautom. Uśmiechnięte buźki dzieci na rowerkach są dla nas zapewnieniem, że warto.

- 50 lat Zawodów Rowerkowych „Głosu Pomorza”, to czas wielu przemian. Zmienialiśmy lokalizacje - pierwsze wyścigi odbyły się na stadionie 650-lecia, potem w kolejnych latach również na boisku obecnego Zespołu Szkół Agrotechnicznych przy ulicy Szczecińskiej, a także na boisku sportowym przy ul. Marii Zaborowskiej. A przez ostatnie lata znów jesteśmy na pięknym obiekcie stadionu 650-lecia w Słupsku, którego gospodarzem jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji - mówi Katarzyna Głodek, która od kilkunastu lat zajmuje się organizacją zawodów w „Głosie Pomorza”. - Zmieniły się roczniki zawodników startujących w zawodach, wymagania, oczekiwania, również przepisy prawne, które regulują organizację tego typu wydarzeń, ale nie zmieniły się emocje. Emocje były i są niezmienne, rodzicie i dzieci przygotowują się do tych zawodów wiele tygodni wcześniej, trenują, dzwonią do nas, dopytują szczególnie o tych najmłodszych kolarzy, dla których nasze wyścigi są pierwszymi w ich życiu zawodami, konkurencjami.

Maluchy 3-letnie pod wodzą opiekunów, wyjeżdżają na różnego typu rowerkach - biegowych, czterokołowych i nawet na małych traktorach, co dostarcza nam bardzo wiele radości. - To ma być również zabawa, nowe doświadczenie, które będą mile wspominać, na to pozwalamy maluchom i to komunikujemy, bawmy się, a potem przez lata pięknie wspominajmy – mówi Katarzyna Głodek. Przypominamy więc, że spotykamy się w sobotę, 1 czerwca na Stadionie 650-lecia, przy ul. Madalińskiego 4. O godzinie 9:00 zaczniemy wydawanie numerków startowych, o godzinie 10:00 wystartują najmłodsze roczniki.

Oczywiście głównym wydarzeniem będą wyścigi rowerkowe dla dzieci od 3 do 9 lat. I to oni będą bohaterami. Bez względu na to, czy mały kolarz stanie na podium, czy też nie, dostanie upominki.

Każdy – na podstawie wydanego numerku startowego – otrzyma za darmo loda od firmy Summer Foodtruck. Oprócz tego na mecie wszyscy dostaną dyplomy. Troje uczestników, którzy staną na podium, dodatkowo otrzyma nagrody. A pozostała dwójka - słodką przekąskę. Wszyscy uczestnicy mają też zagwarantowane ubezpieczenie.

Zdjęcia zwycięzców będą opublikowane w galerii na stronie internetowej gp24.pl. Znajdziemy tam galerię zdjęciową z całego festynu, który będzie się odbywał przy okazji wyścigów.

Ale to nie koniec atrakcji! Oprócz emocjonujących zawodów rowerowych, na wszystkich, którzy 1 czerwca przyjdą na Stadion 650-lecia w Słupsku, będą czekać inne niespodzianki. Dla miłośników skakania i szaleństwa przygotowaliśmy trzy wielkie dmuchańce, które zapewnią dawkę adrenaliny i niezapomniane chwile pełne zabawy, a to dzięki instruktorom z Akro Pasja. Dodatkowo, profesjonalne animacje poprowadzą studentki pedagogiki z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Zapewne wielką frajdą będzie zabawa w pianie zorganizowana przez Straż Pożarną w Słupsku oraz kurtyna wodna.

Piekarnia Jakubowscy upiecze ciasta a firma Łosoś obdaruje przysmakami rybnymi zawodników.

Będzie też możliwość zabezpieczenia rowerów przed kradzieżami. Policja będzie je znakowała, jednak potrzebny będzie dowód zakupu oraz dowód tożsamości opiekuna.

Z kolei Samodzielny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej zadba o zdrowie. W wyznaczonym namiocie będzie można wykonywać badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz sprawdzić poziom cukru. Pielęgniarki przeprowadzą pokaz techniki prawidłowego mycia zębów oraz udzielą wskazówek dotyczących profilaktyki próchnicy. Będzie też można otrzymać skierowanie na bezpłatne badania w ramach programu 40 plus. To już ostatni dzwonek, ponieważ program jest realizowany tylko do końca czerwca.

Będzie też można uzyskać informację na temat bezpłatnych programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz innych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Słupsk.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat, bez względu na to czy już jeżdżą na rowerze, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. Koszt wpisowego to 12 zł. Zapisy potrwają do 29 maja do godziny 15:00. Dzieci można zgłaszać klikając w link poniżej.

Mali kolarze staną na starcie „piątkami” i będą mieli do pokonania 40, 60, około 100 i 200 metrów. Każde dziecko dostanie dyplom i słodki upominek, a dzieci, które zajmą 3 pierwsze miejsca staną na podium i otrzymają medale. Młode kolarki i młodzi kolarze pojadą na dystansach dostosowanych do ich wieku: 3 - 4- latki na 40 metrów (roczniki 2021 i 2020),

5 - i 6- latki na 60 metrów (roczniki 2019 i 2018),

7 - i 8- latki około 100 metrów (roczniki 2017, 2016),

9 - latki około 200 metrów (rocznik 2015). WAŻNE INFORMACJE: Warunkiem udziału w zawodach jest wcześniejsze zapisanie dziecka

Zapisy prowadzimy do 28 maja do godziny 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc

Dzieci startują piątkami, wg kategorii wiekowej i płci, pierwsi w zawodach jadą najmłodsi uczestnicy, najpierw dziewczynki, później chłopcy

Zawody odbędą się na Stadionie 650- lecia, ul. Madalińskiego 4 w Słupsku

Pamiętaj, by na starcie pojawić się odpowiednio wcześniej. Numerki będą wydawane od godziny 9.00, a o godzinie 10:00 wystartują najmłodsze roczniki trzylatków

Każde dziecko biorące udział w zawodach musi posiadać odpowiednio założony kask. To element bezpieczeństwa, bez którego dziecko nie zostanie dopuszczone do rywalizacji

Dziecko może mieć dowolny rower, również biegowy (bez wspomagania)

Rodzic może pojawić się na linii startu razem z dzieckiem, jednak jego obecność nie może mieć wpływu na wynik rywalizacji

