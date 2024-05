Poszukiwani dawcy szpiku. Możesz się zarejestrować w punkcie DKMS w szpitalu w Słupsku

- W ubiegłym roku w październiku, jeszcze jako sołtysi gminy Słupsk, obecnie gminy Redzikowo, zorganizowaliśmy akcję „Solidarni aż do szpiku”. Rejestrowaliśmy w naszych sołectwach nie tylko naszych mieszkańców, ale też gości i osoby, które przyjeżdżały spoza terenu gminy. Do akcji dołączyli sołtysi z gminy Damnica, Kępice, Dębnica Kaszubska. Akcję zamknęliśmy pod koniec roku, w sumie udało nam się zarejestrować 208 osób – mówi Maria Łuczka - Szymanek, pomysłodawczyni akcji z grupy "Solidarni, aż do szpiku". - Pomyśleliśmy, że na pewno będziemy chcieli akcję powtórzyć, jednak jest za wcześnie, aby ją powtórzyć w naszych sołectwach. Stąd, jak się dowiedzieliśmy, że w szpitalu są robione transplantacje szpiku, skontaktowaliśmy się z doktorem Homendą, który umożliwił nam zorganizowanie takiego punktu w szpitalu, za co jesteśmy wdzięczni. Podczas akcji promujemy też ideę krwiodawstwa i zachęcamy do oddawania krwi.

Punkt Fundacji DKMS znajduje się w holu szpitala, tuż przy głównym wejściu i funkcjonować będzie do 30 czerwca. Inicjatorem jest grupa sołtysów okolicznych gmin - „Solidarni, aż do szpiku”.

Prezes szpitala dziękował także tym, którzy wyrażają chęć bycia dawcą.

- Piękne jest to, że akcja wypłynęła od samorządowców, dziękujemy, że zainteresowaliście się losem ludzi chorych. Jeszcze większe wyrazy uznania dla wszystkich, którzy się zapisują i chcą się dzielić swoim życiem. To dar, który płynie z głębi serca - mówi Andrzej Sapiński, prezes szpitala w Słupsku.

Dr n.med. Wojciech Homenda, wojewódzki konsultant ds hematologii, dziękował w imieniu pacjentów.

- Dziękuję w imieniu tych, którzy będą wyleczeni dzięki takim akcjom. Transplantacje szpiku to terapie ratujące życie, przywracające zdrowie i dające możliwość powrotu do normalnego życia. Z przyjemnością dołączyliśmy do tej akcji, gdyż szerzenie tego rodzaju pomocy, świadomości i pozyskiwanie dawców szpiku jest bardzo istotne. Często trafiają do mnie pacjenci oraz ich rodziny z pytaniem o to, jak przebiega procedura pobrania szpiku. W 90 procentach przypadków stosuje się pobranie z krwi obwodowej, procedura przypomina oddawanie krwi. W pozostałych 10 procentach dokonuje się pobrania z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym. Na każdym etapie procedury zadbano o to, aby ból był zminimalizowany – dodaje.

Hematologia w Słupsku bardzo prężnie się rozwija.