W Korzybiu powitano nowy wóz bojowy dla strażaków

Nowy wóz to dwuosiowa Scania P 450 z napędem na wszystkie koła. Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 7000 litrów, a na pianę 710 litrów. Do napędu służy silnik o mocy 450 KM.

- To już kolejny, ciężki wóz bojowy, który w ostatnim czasie trafia do gminy Kępice. To ważne, że dzięki dofinansowaniom zewnętrznym stale zwiększamy wyposażenie naszych jednostek, a co za tym idzie, bezpieczeństwo naszych mieszkańców – podkreśla Magdalena Majewska, burmistrz Kępic.

Nowa Scania zastąpiła starszy wóz, który został przekazany na rzecz OSP Biesowice.

Podczas uroczystości nie zabrakło tortu i lamki szampana, o co zadbali korzybscy druhowie OSP. Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć nowy samochód i jego wyposażenie.

- Ten zakup to efekt starań kępickich samorządowców, strażaków i dobrej współpracy ze Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym. Cieszę się, że wspólnie osiągnęliśmy ten ważny cel. Gratuluję i życzę, aby nowy wóz dobrze wspomagał Waszą niełatwą służbę – mówi Paweł Lisowski, starosta słupski, który był obecny na uroczystości powitania pojazdu.

Wsparcia finansowego na zakup wozu dla OSB Korzybie udzielili: Nadleśnictwa: Warcino, Miastko, Polanów, Leśny Dwór, Dretyń, Trzebielino, Sławno, Bytów, firma Gras z Korzybia, spółka Dakar ze Słupska oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Cuprum.