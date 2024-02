W Lęborku zaginęła kobieta. Policja prosi o pomoc

Wiesława Majewska z Lęborka po raz ostatni była widziana w dniu 22 lutego br. po godz. 22:00 przy stacji paliw Orlen przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku, spod której oddaliła się pieszo w nieznanym kierunku. Nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, traci orientację w terenie, jej życie oraz zdrowie mogą być zagrożone.

Rysopis: wzrost ok. 155 cm, wiek z wyglądu ok 80 lat, waga ok. 30-40 kg, bardzo szczupła, wychudzona budowa ciała, włosy blond długie (za uszy), proste, nos krótki, oczy niebieskie, uzębienie sztuczne lub brak. Znaki szczególne: na lewej skroni przy uchu posiada brązowe przebarwienie skóry. W dniu zaginięcia była ubrana w ciemnozieloną kurtkę z kapturem obszytym futrem, ciemne spodnie, na głowie miała czerwony beret.

Wszystkie osoby, które widziały tę kobietę w dniu zaginięcia lub mają jakiekolwiek informacje na temat możliwego miejsca jej pobytu, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lęborku lub z najbliższą jednostką Policji, albo pod numerem telefonu 112.