W Miastku ma powstać Klub Seniora. Ogłoszono nabór do rady

Gmina Miastko zamierza utworzyć Klub Seniora. Ratusz ma szansę na sporą dotację.

- Złożyliśmy wniosek o dotację na organizację Klubu Seniora w naszej gminie - wyjaśnia Witold Zajst, burmistrz Miastka. - Realizacja zadania pozwoli zapewnić seniorom wsparcie, poprzez aktywizację społeczną.

Już są konkretne plany. Zajęcia dla seniorów miałby się kilka razy w tygodniu. Pomysłodawcy przewidują, że może to być nawet dwadzieścia godzin. Na jakie zajęcia będą mogli liczyć seniorzy? Z pewnością byłyby to zajęcia z dietetykiem, spotkania z lekarzami, relaksacyjne i rozrywkowe.

Znaleziono już też miejsce, w którym mogliby się spotykać najstarsi mieszkańcy Miastka.

- Zgodnie z planem adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 2A ma kosztować ok. 355 tysięcy złotych - podkreśla Witold Zajst. - Z programu Senior+ wnioskujemy o kwotę 200 tysięcy złotych. Liczymy na szybkie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Klub seniora to przestrzeń, w której osoby starsze mogą spotkać się, porozmawiać i miło spędzić czasu. To ważny projekt, gdyż wielu seniorów zmaga się z samotnością. Razem możemy odmienić ich los.

W tej chwili powoływana jest gminna Rada Seniorów.