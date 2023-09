W słupskim punkcie pielęgnacyjno-higienicznym brakuje ubrań dla osób bezdomnych. Trwa zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących

W jaki sposób pomóc? Wystarczy dostarczyć odzież do punktu pielęgnacyjno-higienicznego przy ulicy Szczecińskiej 99 (boczne wejście przy hali Gryfia). Ubrania i ręczniki można przekazać w poniedziałki, środy i piątki między godz. 8-10 oraz we wtorki i czwartki między godz. 8-12.

- Jeżeli ktoś posiada ubrania do oddania, a nie może przywieźć ich w podanych godzinach, jest możliwość by nasz pracownik odebrał je z wyznaczonego miejsca na terenie Słupska w godzinach pracy Ośrodka, zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego celem ustalenia szczegółów – dodaje Magdalena Krauze.