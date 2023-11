W Słupsku i całej Polsce zawyły strażackie syreny, aby oddać hołd strażakowi - nurkowi, który zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa

- W środę 1 listopada 2023 roku sekc. Błyskal Bartosz uległ wypadkowi podczas prowadzonych działań na terenie zbiornika wodnego w Gdyni. Przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Strażacy i rodzina objęci zostali opieką psychologa PSP - informowała Komenda Główna PSP.

Sekcyjny Bartosz Błyskal, strażak i nurek ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Gdańsk", brał udział w środę 1 listopada w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo 6-latka. W trakcie działań prowadzonych w zbiorniku wodnym przy ul. Lipowej w Gdyni doszło do wypadku nurkowego. Nieprzytomny strażak został przetransportowany do szpitala w Gdyni. Tego samego dnia o godzinie 17 gdańscy strażacy przekazali tragiczne informacje o śmierci sekc. Bartosza Błyskala.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

- Komendant Miejski PSP w Słupsku mł. bryg. Krzysztof Trocki w imieniu własnym, wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KM PSP w Słupsku oraz strażaków ochotników z terenu powiatu słupskiego składa głębokie wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. Cześć Jego pamięci! - mówi Piotr Basarab, oficer prasowy PSP w Słupsku.

Strażackie środowisko jest pogrążone w żałobie. To kolejna tragedia, do której doszło w ostatnich miesiącach. W połowie września w wypadku z udziałem wozu OSP Żukowo i ciężarówki zginęło dwoje druhów, którzy jechali do śmiertelnego wypadku.