Zmarł dr n. med. Jacek Balicki, wieloletni ordynator oddziału neurologii w Słupsku

Doktor nauk medycznych Jacek Balicki zmarł 14 marca 2024, po wycieńczającej chorobie. Miał zaledwie 66 lat. To tragedia dla Rodziny i najbliższych doktora, ale także dla pacjentów, których leczył. Pod Jego opiekę trafiali chorzy po udarach, wylewach, często na krawędzi życia i śmierci. On zawsze robił wszystko, co w Jego mocy, aby przywrócić ich do sprawności, jednocześnie otaczając opieką i wsparciem rodziny chorych. Niestety, sobie pomóc nie zdołał. Przegrał walkę z nowotworem.

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. n. med. Jacka Balickiego, wieloletniego lekarza i ordynatora Oddziału Neurologicznego i Udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – wyrazy współczucia złożył Zarząd i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Dr Balicki pracował w słupskim szpitalu od 1982 do 2017 roku. Od 1996 r. pełnił funkcję ordynatora Oddziału Neurologicznego i rozpoczął realizację w Słupsku programu profilaktyki i leczenia udarów mózgu, promował rehabilitację neurologiczną osób po udarach.