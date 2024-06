W Słupsku powstała olbrzymia farma fotowoltaiczna. Elektrownia już działa [zdjęcia]

Oficjalna nazwa tej inwestycji to Farma Fotowoltaiczna Strzelino, gdyż w chwili planów inwestycyjnych oraz procedowania niezbędnych zgód była ona lokalizowana w obrębie miejscowości Strzelino w gminie Redzikowo. Jednak po rozszerzeniu granic Słupska w 2023 r. te tereny zostały włączone do miasta.

Moc Farmy Fotowoltaicznej Strzelino wynosi 45 MWp (megawatopik – jednostka używana w fotowoltaice). Jak informuje inwestor, szacowana roczna produkcja tej farmy to około 48 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 24 tys. gospodarstw domowych.

- Strzelino to największy projekt fotowoltaiczny Polenergii. Położenie naszych inwestycji sprawia, że farmy wiatrowe i słoneczne, którymi dysponujemy, znakomicie się uzupełniają. W naszym lądowym portfelu rozwojowym mamy projekty o łącznej mocy blisko 2100 MW – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergia S.A.

Łączna moc lądowych projektów Polenergii w rozwoju to ok. 1350 MW w projektach wiatrowych i prawie 700 MW w projektach fotowoltaicznych.

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna. Jej strategicznym polem działania są morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wspólnie z firmą Equinor jako konsorcjum, realizuje projekt budowy farm wiatrowych Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III. Będą one dysponować łączną mocą do 3 GW, co pozwoli na zasilenie zieloną energią ponad 4 milionów gospodarstw domowych. Dwa bardziej zaawansowane projekty - Bałtyk II i Bałtyk III (w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej na wysokości Ustki oraz Łeby) - mają zostać uruchomione w 2027 roku.