Kolejowych utrudnień w Słupsku ciąg dalszy. Zbliża się wstrzymanie ruchu pociągów

Już nie tylko rozbiórka wiaduktu kolejowego i dworzec tymczasowy są utrudnieniem dla mieszkańców Słupska. Już za niespełna miesiąc wstrzymany zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk – Lębork. A to jeszcze nie koniec.

Na stacji kolejowej w Słupsku prace modernizacyjne ruszyły pełną parą. Rozebrano już część torowisk, trwają roboty ziemne. Natomiast przed tygodniem zamknięto przejazd i przejście pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej. Obiekt zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowy wiadukt. Prace realizowane będą w dwóch etapach, połówkowo, by zachować ruch pociągów w kierunku Koszalina. Pierwsza część robót ma potrwać do końca listopada bieżącego roku. W planach jest rozbiórka i budowa nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej, a po wykonaniu tej części inwestycji, ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w celu zrealizowania drugiego etapu rozbiórki. Może to potrwać nawet do początku 2026 roku. Ale zanim to nastąpi w czerwcu na dwa tygodnie nastąpi przerwa w funkcjonowaniu ruchu pociągów na linii kolejowej nr 202 na odcinku Słupsk – Lębork. Przerwa rozpocznie się 9 czerwca i potrwa do 21 czerwca.

Jak nas poinformował Przemysław Zieliński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przerwa w ruchu pociągów wynika z charakteru prac w ramach modernizacji stacji Słupsk, jak i odcinka linii kolejowej nr 202 Słupsk – Lębork. W dniach 9 – 21 czerwca na odcinku Lębork-Słupsk planowane są do wykonania prace związane m.in. z rozbiórką wiaduktów drogowych znajdujących się nad linią kolejową, budową przepustów oraz roboty przygotowawcze dla pozostałych branż. W miejsce pociągów pasażerskich zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. To nie koniec utrudnień. Kolejne wstrzymanie ruchu na linii kolejowej nr 202 na odcinku Słupsk – Lębork planowane jest od września do grudnia br. Wykonawcy przystąpią wówczas do prac związanych m. in. z przebudową mostów nad Łupawą i Słupią, wiaduktów kolejowych, w tym nad ulicami Grunwaldzką i Bałtycką w Słupsku, przebudową układu torowego na szlaku Lębork – Słupsk, budową sieci trakcyjnej, przebudową nastawni, jak również zabudową urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym.

Przebudowa stacji niemal od podstaw Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prace w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” planowane są do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk planowane jest w 2026 r. Łączna wartość obu kontraktów wynosi ponad 1,8 mld zł netto. Jak zapewnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inwestycja kompleksowo nie tylko unowocześni infrastrukturę na stacji Słupsk, ale zmodernizuje także jej wygląd i sprawi, że będzie ona bardziej wygodna dla pasażerów. Przebudowane zostaną perony. Będą wyższe (do wysokości 76 cm), co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Zamiast dwóch peronów i dodatkowego, tzw. usteckiego, będą trzy perony. Ten trzeci nie będzie jak obecnie przedłużeniem peronu drugiego, a zostanie wybudowany bliżej nowego budynku dworca autobusowego.

Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Powstanie nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. W Kobylnicy, w ciągu linii kolejowej nr 202, zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin. Wartość tej części robót to blisko 562 mln zł. Prace potrwają ok. 36 miesięcy.

Drugi tor do Lęborka Z modernizacją stacji Słupsk powiązana jest przebudowa odcinka trasy kolejowej do Lęborka. Powstanie tam drugi tor, który umożliwi szybsze podróże i więcej połączeń.

Na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie zostaną przebudowane dotychczasowe perony i powstaną nowe. Pojawią się też trzy nowe przystanki kolejowe - w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach. Na modernizowanej linii Słupsk - Lębork wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także trzy nowe mosty kolejowe, nowy wiadukt kolejowy oraz sześć nowych przejść podziemnych pod torami. Inwestycja obejmie również przebudowę trzech mostów, 12 wiaduktów kolejowych, dziewięciu wiaduktów drogowych, 24 przepustów. Wymieniona zostanie też sieć trakcyjna. Wartość tej części robót to 1,284 mld zł. Jak zapewnia PKP PLK, po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h.

Rozbiórka dworca, będzie nowy Przypomnijmy, że równocześnie trwają roboty rozbiórkowe budynku dworca kolejowego w Słupsku. Pod koniec marca w byłym biurowcu PKP uruchomiono dworzec tymczasowy. Na parterze budynku znajdują się poczekalnia, kasy biletowy oraz toalety. Dotarcie do dworca tymczasowego możliwe jest jedynie od strony ulicy Konopnickiej, okrężną drogą. Tą samą drogą dojdziemy na perony, bo przejście do nich prowadzi właśnie przez dworzec tymczasowy. Budowa nowego dworca kolejowego to osobna inwestycja. Ma kosztować 55,5 mln zł. Planowany termin zakończenia całości budowy to koniec 2026 roku.

