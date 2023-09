W Słupsku zaatakowano kibiców ze Stargardu. Sprawę wyjaśnia policja

W piątek wieczorem, 22 września, w okolicy dworca kolejowego w Słupsku miało dojść do pobicia kibiców ze Stargardu, którzy przyjechali dopingować swoją drużynę. Policja potwierdza, że takie zgłoszenie było, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nikogo już nie zastali.

Grupa kibiców ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie) przyjechała kibicować swojej koszykarskiej drużynie PGE Spójnia Stargard, która grała mecz z Grupą Sierleccy Czarni Słupsk. W hali Gryfia było spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. Przyjezdni kibice mieli powody do świętowania, ponieważ ich drużyna pokonała słupski zespół. Po meczu – około 19.30 – część z nich poszła pieszo w kierunku dworca PKP. Tam miało dojść do napaści. – Niestety, przykro o tym pisać, ale po spotkaniu w Słupsku doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, w której naruszono nietykalność cielesną naszych kibiców, skradziono im barwy i pomimo kilku połączeń nie udało się wezwać policji do zapewnienia bezpieczeństwa kibiców. Stanowczo odcinamy się od jakichkolwiek przejawów agresji w środowisku kibiców koszykówki w naszym kraju. Sprawę zajścia po meczu w Słupsku będziemy dokładnie wyjaśniać! – poinformował w mediach społecznościowych Jakub Konieczka, dyrektor ds. marketingu Spójni Stargard.

Policja potwierdza, że przyjęła zgłoszenie, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nie było ani poszkodowanych, ani świadków.

- Wczoraj przed godziną 20, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali informację o pobiciu, do którego miało dojść w rejonie dworca kolejowego w Słupsku. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce interwencji, nie zastali tam osób zgłaszających, pokrzywdzonych oraz świadków tego zdarzenia. Nikt do tej pory nie stawił się również w jednostce, aby złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Policjanci z uwagi na doniesienia medialne prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji i jej przebiegu. Weryfikują również informacje, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczne monitoringi, ustalają świadków zdarzenia, a także docierają do osób pokrzywdzonych - mówi asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

W związku z tym, że kibice zarzucają słupskiej policji brak interwencji, zdarzenie wyjaśnia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. - Interwencja jest jest przedmiotem Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku, policjanci sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości - mówi Koszałka. Kibice piszą w mediach społecznościowych, że sprawcy mieli wyskoczyć z samochodu w kominiarkach i zaatakować grupę kibiców, zabierając im koszulki i szaliki. Jeden z nich miał zostać pobity, Wśród nich miały być także dzieci. Jak dokładnie wyglądał atak, do którego doszło w centrum miasta? Odpowiedź zapewne da monitoring, który jest prześwietlany przez policję. Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki krytykuje zajście. Wydało specjalne oświadczenie.

„Jesteśmy zszokowani i zasmuceni doniesieniami medialnymi o ataku pseudokibiców na Kibiców Spójni Stargard, celebrujących zwycięstwo swojej drużyny po meczu wyjazdowym w Słupsku. Nie tolerujemy żadnych przejawów agresji i stanowczo potępiamy każde takie zachowanie. SKSK Piekło Północy nie ma żadnego związku z tym incydentem i głęboko wierzymy, że w toku śledztwa sprawcy zostaną zidentyfikowani i pociągnięci do odpowiedzialności. Od początku istnienia SKSK Piekło Północy staramy się budować wspólnie ze wspaniałą słupską publiką atmosferę koszykarskiego święta przy okazji każdego meczu. Podczas spotkań domowych i na wyjazdach dokładamy wszelkich starań, aby nasze miasto kojarzyło się tylko i wyłącznie pozytywnie dla innych Kibiców, wpisując w nasze credo kulturę dopingu i szacunek do przeciwnika. Współtworzymy Klub Kibica KoszKadry - Projekt Polska - z Kibicami niemal dwudziestu innych polskich drużyn, wspólnie budując klimat dla polskiego Kosza! W naszym domu nie ma miejsca na przemoc, wandalizm i bandyckie wybryki. Gryfia to dyskusje o Koszykówce, przybijanie piątek i uśmiechnięte twarze słupskich rodzin, dla których mecze Czarnych Słupsk to wpisana w DNA radość kibicowania. Takiej Koszykówki w polskich halach chcemy - pozytywnej, emocjonującej i bezpiecznej. Kierujemy wyrazy współczucia do Kibiców ze Stargardu, którzy zostali poszkodowani w wyniku incydentu w pobliżu Dworca PKP z rąk niekoszykarskich sprawców i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Pozostajemy do Waszej dyspozycji w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.”. Do tematu wrócimy.

