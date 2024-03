Policjanci ze słupskiej grupy speed zatrzymali trzech włamywaczy Sylwia Lis

Od roku do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom powiatu słupskiego, których kontrolowali wczoraj policjanci słupskiej drogówki pełniący służbę w ramach grupy „speed”. Mundurowi zauważyli pojazd, który mógł być wykorzystywany do popełniania przestępstw, zatrzymali go do kontroli, a podczas interwencji ustalili, że kierowca oraz dwóch pasażerów mogą mieć związek z kilkoma kradzieżami i włamaniami, do których w ostatnim czasie doszło na terenie Słupska, powiatu słupskiego oraz innych powiatów. 23, 30 i 40 latek zostali zatrzymani. Dzisiaj policjanci będą wykonywać z nimi czynności procesowe.