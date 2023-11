W sobotę odsłonięcie tablicy pamięci Zenona Lewanda usteckim porcie

W latach 1946-1955 pracował w handlu m.in. w MHD w Szczecinie, gdzie osiedlił się wraz z rodziną. Następnie na kilka miesięcy trafił do szczecińskiego Centralnego Zarządu Rybołówstwa Morskiego.

Zenon Lewand był dyrektorem przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Korab w latach 1955-1981. Urodził się 31 grudnia 1920 roku w Przemyślanach koło Lwowa. W październiku 1939 roku, po wejściu na wschodnie tereny RP Rosjan, powierzono mu jako 19-latkowi funkcję zastępcy naczelnika poczty. W 1942 roku został zmobilizowany do Armii Czerwonej, a w 1943 roku do Armii Berlinga tworzącej się w Siedlcach nad Oką. Służył jako oficer w armii przeciwlotniczej. Walczył m.in. pod Warszawą i Berlinem. Karierę w wojsku zakończył w 1946 roku jako zastępca komendanta Podoficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Gdyni.

- Do powstania tablicy doprowadziła grupa inicjatywna byłych pracowników Korabia i ich rodzin. Jej liderem jest artysta Andrzej Mazur, syn wieloletniego kierowcy dyrektora Zenona Lewanda – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

Jesienią 1955 roku Zenon Lewand został dyrektorem naczelnym PPiUR Korab w Ustce. Znacząco przyczynił się do rozwoju tej firmy, istniejącej od 1952 roku, budując wiele nowych obiektów i ściągając do Ustki specjalistów z całego kraju. Był osobą powszechnie w Ustce znaną i cenioną, często pomagał pracownikom w ich sprawach bytowych. W latach 1960-1969 PPUR Korab otrzymał aż siedmiokrotnie sztandar przechodni ministra żeglugi jako przedsiębiorstwo osiągające najlepsze wyniki połowowe. Zenon Lewand z funkcji dyrektorskiej w PPiUR Korab odszedł w grudniu 1981 roku, przechodząc do służby dyplomatycznej. Pracował jako charge d’affaires w ambasadzie PRL w Monrowii – stolicy Liberii. Zmarł 3 sierpnia 1983 roku w Słupsku.