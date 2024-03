Dzieje Stoczni Ustka. Wypływanie poza Bałtyk (część IV)

Przy nabrzeżu wyposażeniowym było dość tłoczno. Najbliżej wyjścia na pełne morze były trawlery „Morunul” i „Delfin”, zbudowane dla armatora rumuńskiego. W końcowej fazie prac wyposażeniowych były kolejne dwa trawlery dla Meksyku. Ponadto wyposażano kadłuby „Ust-202” dla usteckiego „Korabia”i „Koł-191” dla kołobrzeskiej „Barki”. W różnych fazach przygotowania do wodowania było jeszcze kilka rufowców, w tym jednostka przeznaczona dla kołobrzeskiego „Bałtyku”.

Największą uwagę skupiał na sobie kadłub największej w dziejach usteckiej stoczni budowanej tutaj jednostki rybackiej. Był to trawler rufowy typu „B-272” budowany na zamówienie francuskiego armatora. Ten statek miał 34 metry długości, czyli był o około 9 metrów dłuższy od do-tychczas budowanych tutaj jednostek.

Załoga usteckiej stoczni była stanie zbudować 13 trawlerów rocznie, ale na rok 1981 miała zamówienia tylko na 10 takich jednostek.

- Budownictwo okrętowe ma to do siebie, że wymaga sporo czasu, liczonego latami w planowaniu mocy produkcyjnych i technicznego przygotowania produkcji – oznajmił nam ówczesny dyrektor naczelny Stoczni „Ustka” Zbigniew Lula. - Możemy spodziewać się, że dopiero w 1983 roku, kiedy zaczniemy finalizować kontrakty z NRD i ZSRR, wróci zapewne do nas okres prosperity w budowie małych trawlerów rybackich.