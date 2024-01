W sobotę w Ustce Wielka Integracja Morsów. Przemarsz, wspólna kąpiel i biesiada

- Wielka Integracja Morsów to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także do promocji zdrowego stylu życia. Naszym celem jest promowanie zdrowego trybu życia i pokazanie, jak aktywność fizyczna, nawet tak niekonwencjonalna jak morsowanie, może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie i zdrowie. Chcemy inspirować ludzi do bycia aktywnymi przez cały rok, niezależnie od pory roku czy warunków atmosferycznych – zachęca Agnieszka Wojtaszczyk-Bukato.

Można jeszcze zapisywać się na wydarzenie telefonicznie: 887 775 770, przez wydarzenie na Facebooku - Wielka Integracja Morsów w Ustce lub na miejscu.