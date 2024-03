W Światowy Dzień Wody zobacz ustecką stację jej uzdatniania Bogumiła Rzeczkowska

W piątek 22 marca w Światowy Dzień Wody usteckie Wodociągi organizują zwiedzanie stacji uzdatniania wody przy ulicy Rybackiej. To jedyna okazja, by sprawdzić, co się dzieje, zanim woda trafi do naszych kranów.