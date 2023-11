W Ustce na Placu Wolności powstaną domy z trawnikami na dachach

Pomysł bezprzetargowego odpłatnego przekazania części Placu Wolności spółce miejskiej - Usteckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego - pojawił się na sesji rady miasta w listopadzie 2021 roku. To działka o powierzchni 2 905 metrów kwadratowych, na której jeszcze kilka lat temu z powodzeniem funkcjonowało targowisko, a teraz jest parking. Rok temu klamka zapadła. Plac został sprzedany. UTBS kupiło teren od miasta za 1,8 mln zł z zamiarem budowy mieszkań i lokali usługowych. Radni zgodzili się na jego sprzedaż, bo działka zostanie zagospodarowana, atrakcyjność miasta się zwiększy, a do kasy miejskiej będą płynąć podatki.

Jednak problem pojawił się na etapie badań badań geologicznych.

- Woda pojawiła się już na głębokości dwóch i pół metra – mówi Edward Rokosz, prezes UTBS. - Natomiast na parking podziemny trzeba budować co najmniej od głębokości trzech - trzech i pół metra. To bardzo podwyższa koszty inwestycji, które byłyby wyższe od wartości rynkowej mieszkań i lokali. Dlatego musi być ich więcej, żeby inwestycja się zwróciła. Trzy kondygnacje mieszkalne pozwolą na budowę 48-60 mieszkań o powierzchni 40-45 metrów kwadratowych, bo takie najlepiej się sprzedają – pokój z aneksem kuchennym, sypialnia i łazienka. A na parterze - usługi.

Biologicznie czynne dachy uzdrowiska

Tym samym nieopłacalna inwestycja wymusza zmianę MPZP, ale nie tylko, by podnieść wysokość zabudowy, lecz także zachować odpowiednią powierzchnię zieleni.

- Ta niewielka działka leży w strefie ochrony uzdrowiskowej B i trzeba zachować na niej 50 procent powierzchni biologicznie czynnej. W tej sytuacji dach musi być płaski, by na nim urządzić zieleń i uzyskać pełną kondygnację – wyjaśnia prezes. - Aby inwestycja doszła do skutku, trzeba zmienić plan.