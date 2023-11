W usteckim porcie pracuje urządzenie, które robi porządki w wodzie. Wielkie wodowanie małego kosza morskiego

Kosz PortBin to niewielkie urządzenie. Waży około 80 kilogramów i ma pojemność 30 litrów. Kosztuje 50 tysięcy złotych. Jednak już pierwsza próba po umieszczeniu go w basenie portowym pokazała, że błyskawicznie potrafi wpompować w siebie wszelkie zalegające w wodzie nieczystości. Może go obsługiwać tylko jeden człowiek. Wystarczy mały koszyk umieścić w głównej części urządzenia, włączyć pompę i czekać aż się napełni, a następnie usunąć odpady. Można go też łatwo przesunąć w inne miejsce wymagające porządków.

Maciej Karaś, prezes ZPMU, podziękował za zaproszenie do tej inicjatywy i już myśli o zainstalowaniu dodatkowych urządzeń, by poprawić poziom czystości wewnętrznych wód portowych.

- My znajdujemy się w zlewni rzeki Słupi, która niesie swoje zanieczyszczenia. To oznacza konieczność zadbania o ich usunięcie, zanim trafią do Morza Bałtyckiego. Do tej pory nasi pracownicy na łodzi wyławiali je ręcznie do worków. Są obawy, że jakiś kuter może uszkodzić kosz, bo jesteśmy w porcie, ale kosz jest zacumowany w kącie i nie powinno mu nic grozić. Bardziej obawiałbym się falowania, kiedy w porcie wszystko się buja, ale mam nadzieję, że obijanie się o nabrzeże tego urządzenia nie będzie stanowić problemu - dodał Maciej Karaś.

- Cieszę się, że możemy wziąć udział w tym projekcie i przyczynić się do poprawy środowiska. Jest to działanie, które znajduje się w strategii RWE - powiedział z kolei Marcin Sowiński z firmy RWE, która realizuje F.E.W. Baltic II, której baza serwisowa będzie zbudowana w usteckim porcie. - Harmonogram zakłada realizację w tej dekadzie. Będzie to 350 megawatów z turbin położonych w odległości 30 do 50 kilometrów w linii prostej stąd. Mamy uzgodnioną umowę z Zarządem Portu, prowadzimy działania koncepcyjne, przygotowujemy podwaliny pod projekt budowlany. W ciągu trzech lat będą widoczne efekty. Zanim pierwsza energia popłynie, skupiamy się na działaniach środowiskowych.

Na nabrzeżu stanęła też tablica edukacyjno-informacyjna, a pierwsze sprzątanie już stało się atrakcją dla spacerowiczów.