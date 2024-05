Wakacje z wojskiem. Można zarobić 6 tys. zł! Ogromne zainteresowanie maturzystów i maturzystek

Projekt wakacyjnej służby jest skierowany przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

Oferta „Wakacje z wojskiem” to 70 lokalizacji w całym kraju, z czego sześć w województwie pomorskim. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową – czy to pod kątem odległości, terminu czy charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m. in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby.