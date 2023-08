Widać postępy prac przy przebudowie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Koniec robót w przyszłym roku [ZDJĘCIA]

Już niedługo metamorfozę przejdzie znany wszystkim słupszczanom plac cyrkowy, zlokalizowany przy wejściu do parku od strony ul. Rybackiej. To właśnie na jego miejscu powstanie wielki plac zabaw, z którego skorzystają najmłodsi. Będą zatem urządzenia do wspinaczki, zjeżdżania, bujania, skakania, itp. Dla urozmaicenia teren ten zostanie ukształtowany w postaci pagórków o zmiennej wysokości, które w swojej idei stanowić będą część rekreacyjną placu.

Dużo zmian szykuje się też w części PKiW położonej bliżej mostu czołgowego oraz przy rzece. Wykonawca już wyznacza tam przebieg przyszłych ścieżek, a w zamyśle cały pobliski teren ma być bardziej przyjazny dla mieszkańców. Mają się zatem pojawić błonia z prawdziwego zdarzenia. Przebudowa obejmie likwidację istniejącego ogrodzenia oraz żywopłotu, pozwoli na otwarcie przestrzeni dla odwiedzających. W projekcie przewidziano przedłużenie osi i kontynuacji ciągu komunikacyjnego, stanowiącego przedłużenie istniejącego wejścia od ul. Moniuszki w kierunku zakola rzeki. Dla obsługi imprez plenerowych na terenie błoni projektowano drogę oraz dodatkowy ciąg pod imprezy okolicznościowe z miejscem na np. foodtrucki i zadaszoną wiatę z dojazdem. Istniejąca wiata posadowiona na betonie zostanie rozebrana. W zakolu rzeki zaplanowano stworzenie trawiastej plaży miejskiej, natomiast pobliska góra saneczkowa zostanie powiększona.