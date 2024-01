Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w gminie Kępice

W gminie Kępice wydarzenia związane z 32 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywały się w Barcinie, Korzybiu i Kępicach. W ich ramach zorganizowano wydarzenia sportowe, występy zespołów, koncerty, a przede wszystkim licytacje na rzecz WOŚP.

Finał WOŚP w Kępicach rozpoczął się w niedzielne południe. Przed galerią ArtCafe wolontariusze zorganizowali specjalne stoisko. Mieszkańcy mieli okazję kupić słodkości, pyszne ciasta, różnorodne fanty oraz cegiełki do loterii.

O godz. 16 imprezy przeniosły się do sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, gdzie finał WOŚP trwał do późnych godzin wieczornych. Mieszkańcy licytowali rozmaite fanty, brali udział w loterii, a na scenie prezentowali się artyści. To m.in. dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne i wokalne, zespół „Kępiczanie”, Janusz Sajdak, czy koncert młodego wokalisty Kacpra Szczęsnego.

- Cieszę się, że tak wielu mieszkańców wspiera tę cenną ideę. Dziękuję wolontariuszom za zaangażowanie przy organizacji finału, darczyńcom za fanty i vouchery, a wszystkim za okazane wsparcie – mówiła podczas finału Magdalena Majewska, burmistrz Kępic.