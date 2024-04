Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny wspomogła słupski szpital

Wartość otrzymanego sprzętu to 215 tys. zł, a to urządzenie jest kolejnym po systemie diagnostyki zaburzeń przedsionkowych, otoemisji akustycznej, audiometrze i urządzeniu do badania potencjałów wywołanych – otrzymanym przez szpital od WOŚP w ciągu ostatnich dwóch lat.

- Jak zawsze możemy liczyć na WOŚP, za co bardzo dziękujemy - mówią przedstawiciele zarządu słupskiego szpitala: prezes Andrzej Sapiński i wiceprezes Anetta Barna-Feszak. – Nowoczesny sprzęt gwarantuje większy komfort pracy naszym lekarzom, ale przede wszystkim daje możliwość jeszcze lepszej diagnostyki i skuteczniejszego leczenia pacjentów - dodają.