Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Bytowie. Mnóstwo cennych fantów do wylicytowania

W niedzielę, 28 stycznia 2024 r. odbędzie się 32. Finał WOŚP pod hasłem Tu wszystko gra OK. Fundacja Jurka Owsiaka będzie zbierała datki do puszek na rzecz walki z płucami po pandemii. „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”.

W Bytowie zaplanowano wiele atrakcji.

Rzeczy na licytację i loterię można codziennie przynosić do BCK w godzinach pracy, jak i również do siedziby Komendy Hufca, gdzie działa sztab WOŚP przy ul. Miłej 26A w godzinach 15-18.

Hufiec ZHP Bytów zachęca również do wsparcia kawiarenki WOŚP poprzez przyniesienie ciast, babeczek, pączków, faworków, deserków, torcików, a także pudełek na ciasto, serwetek, kubeczków, herbaty, cukru, plastikowych sztućców i woreczków jednorazowych. Informacji udziela Zuzanna Kąkol - tel. 669 593 143.

Fanty na licytację przekazał już Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. - Trwa odliczanie do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się kolejny już raz, aby zebrać środki potrzebne na zakup sprzętu medycznego, w tym również tego, który udaje się pozyskać dla Szpital Powiatu Bytowskiego Sp z o.o. - mówi starosta. - Tym razem postanowiłem przekazać na licytację wyjątkowe sportowe pamiątki. Obejrzyjcie załączony filmu, gdzie prezentuję, jakie unikalne gadżety trafią pod młotek. Mam nadzieję, że Was zaintrygują i zmotywują do hojności. To nie tylko licytacja - to szansa na realną pomoc. Gram dla tej sprawy do końca świata i jeden dzień dłużej.