Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem (WIDEO)

- Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych po raz kolejny raz odbyła się w restauracji Jaś Kowalski - mówi Ewa Dulewicz z bytowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Święta Bożego Narodzenia to czas serdeczności, radości, przebaczania i okazywania sobie wzajemnej troski. „Jaś Kowalski” po raz kolejny, wsparł naszą inicjatywę. Wigilia dla naszych podopiecznych organizowana w „Jasiu” ma swoją wieloletnią tradycję, chyba to już będzie ze 20 lat. Czasy są trudne, inflacja, wzrost cen dosłownie na wszystko, a pan Jarek po raz kolejny otwiera swoje serce. To tylko dzięki ludziom o pięknych sercach, możemy pomagać na tak wielką skalę, za co serdecznie dziękujemy!

Uczestnicy spotkania byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi. - Bardzo chciałbym podziękować za tak miłe przyjęcie - mówi jeden z uczestników spotkania. - Cieszę się, że mogę tu być kolejny raz. To dla mnie namiastka świąt.

W Wigilii jak co roku uczestniczył Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Pan Jarek jest otwarty na takie serdeczne inicjatywy, chciałbym mu serdecznie podziękować, za to co robi dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta - mówi burmistrz. - W tym czasie w wielu miejscach odbywa się wiele spotkań świątecznych. - To jest wyjątkowe i nigdy go nie omijam. To ważne dla mnie spotkanie. Relacje między państwem, a urzędem w zasadzie są systematyczne, niekoniecznie bezpośrednio ze mną, ale z całym sztabem ludzi, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, ale chciałbym podkreślić, że tam zawsze znajdziecie pomoc i możecie na nas liczyć. Wszystkim bytowianom oraz turystom życzę wesołych i spokojnych świąt.