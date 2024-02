Były komendant policji chce zostać burmistrzem Bytowa

Liczba kandydatów, którzy będą się ubiegać o stanowisko burmistrza Bytowa wciąż rośnie. Swój start ogłosił już Mateusz Oszmaniec, Paweł Dykier, Marcin Pacyno, Ireneusz Gospodarek Piotr Wroński, Andrzej Płaczkiewicz. W końcu swój udział w wyborach ogłosił też Andrzej Borzyszkowski, który jeszcze kilkanaście dni temu zajmował stanowisko komendanta powiatowego policji w Bytowie. Po przejściu na emeryturę zamierza walczyć o najważniejsze stanowisko w mieście.

- Będę ubiegał się o mandat radnego, jak i zawalczę o fotel burmistrza - potwierdza Andrzej Borzyszkowski. - Ta decyzja kiełkowała we mnie od dawna. Od lat bowiem w związku z pełnioną przeze mnie funkcją, związany byłem z Ziemią Bytowską, z naszym lokalnym samorządem. Sprawy społeczne, obywatelskie, zawsze były mi bliskie. Zawsze byłem z ludźmi, którzy potrzebowali mojej pomocy, wsparcia. Zawsze też stawiałem sobie za główny cel, służbę innym. To zadanie chcę kontynuować jako samorządowiec. To tutaj się urodziłem, to tutaj skończyłem szkołę, to tutaj rozpocząłem pierwszą pracę, a następnie podjąłem służbę w policji. I choć świat kusił innymi ciekawszymi ofertami moje serce zawsze było dla Bytowa, dla Ziemi Bytowskiej. Pozwolę sobie powiedzieć, że znam społeczeństwo bytowskie, znam historię Bytowa i okolic, znam potrzeby i troski mieszkańców naszego miasta i gminy. Będę chciał rozwiązywać te problemy, będę starał się, aby nasze miasto i gmina z roku na rok piękniały, rozwijały się, rosły w siłę. Lata pracy w służbie pozwoliły mi również zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pracy z ludźmi, kierowania jednostką. Ukończyłem Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, studia menagerskie. W moim zespole znalazły się osoby młode, ambitne, kreatywne, pełne innowacyjnych pomysłów, ale też osoby doświadczone od lat związane z gminą i miastem Bytów. Nasz zespół to przedstawiciele wielu zawodów i branż, przedsiębiorcy, leśnicy, inżynierowie, osoby związane z edukacją, kulturą i sportem. Nie brakuje wśród nas aktywnych społeczników, wolontariuszy, osób prowadzących zbiorki pomocowe dla potrzebujących.