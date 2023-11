Wilki zapuszczają się w pobliże gospodarstw. Hodowcy obawiają się o inwentarz

Mieszkamy w Charnowie, ale na odludziu - dwa kilometry od jednej wsi, kilometr od drugiej. Mamy stado owiec. Podjechali do nas myśliwi i ostrzegli, że w pobliżu naszej posesji był widziany wilk. Mamy filmy, na których go widać - na naszym polu, naprzeciwko naszego domu. Pisaliśmy w tej sprawie do wicewojewody, ale otrzymaliśmy informację, że mamy zainwestować w elektrycznego pastucha i tylko tyle - mówi Klaudia Ćwiklińska, właścicielka hodowli. - Nasze stado liczy około 200 owiec. Nie możemy ich swobodnie wypasać, bo jest obawa, że padną łupem wilków. Nasze pola graniczą z lasem. Nie będę czekała na straty, nie mogę sobie na to pozwolić - mówi pani Klaudia.

Wilk jest elementem ekosystemu i jest to kwestia przyzwyczajenia się do niego i przyswojenia wiedzy, jak należy z nim postępować. Pamiętajmy, że nie każda sytuacja związana z wilkiem jest sytuacją kryzysową i problematyczną - mówił Paweł Stępniewski. - Polskie ustawodawstwo chroni wilka - jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Szkody spowodowane przez wilka najczęściej dotyczą inwentarza. Zdarzają się sytuacje, kiedy wilki porywają psy - mówił Stępniewski i wyjaśniał, jakie są procedury i warunki wypłaty odszkodowań.

Jest też współpraca w zakresie zabezpieczenia mienia. To między innymi dopłaty do elektronicznych pastuchów. Hodowcy mogą też liczyć na dofinansowanie leczenia weterynaryjnego w sytuacji, kiedy zwierzę zostało zranione przez wilka. Jednak wcześniej nasza komisja musi stwierdzić, czy to na pewno wilcza szkoda - mówił Stępniewski.

To dane mocno szacunkowe na podstawie obserwacji, jakie leśnicy przeprowadzają w marcu - mówi Marek Stasiuk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, która obejmuje tereny dawnych województw koszalińskiego i słupskiego. Od razu jednak zastrzega, że błąd pomiarowy może być duży. - Wynika to z natury wilków, bo część wilczych watah bytuje na określonym, ale dużym terytorium. Inne się przemieszczają na wielkie odległości, więc może być tak, że policzymy te same zwierzęta dwa razy, a może i więcej, jeżeli pojawią się w innym nadleśnictwie - dodaje rzecznik.

Zagrożenia i korzyści

Wilk jest objęty ścisłą gatunkową ochroną, co oznacza, że nie można go zabijać. Zgodę na odstrzał w szczególnych przypadkach może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Jednak śmiertelność tych zwierząt jest znaczna. Jej przyczyny to m. in.: nielegalne zabijanie wilków przez myśliwych, kłusownictwo nastawione na dzikie zwierzęta kopytne, którego ofiarami padają też wilki oraz częste wypadki na drogach.

Przyrodnicy podkreślają, że wilki są bardzo pożyteczne.