Wodorowo-olejowy Hydrocat 55 w usteckim porcie. Będzie obsługiwał farmę wiatrową

W usteckim porcie firmy RWE i FRS Windcat Polska zaprezentowały jednostkę Hydrocat 55 – jeden z pierwszych na świecie dwupaliwowych statków służących do transportu załogi do turbin wiatrowych.

W Ustce przy Nabrzeżu Władysławowskim zacumowała jednostka CTV Hydrocat 55 - jeden z pierwszych na świecie dwupaliwowych statków, służących do transportu w porcie i na obszarze morskich farm wiatrowych. Zaprezentowały go firmy RWE i FRS Windcat Polska. To jednostka dwupaliwowa, zasilana paliwem MDO, czyli olejem żeglugowym, która może być także napędzana wodorem, co pozwala znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla. Ten innowacyjny statek zwiedziły władze miasta, przedstawiciele rybaków, stoczni i portu. W przyszłości RWE planuje wykorzystać port w Ustce jako bazę operacyjną i serwisową dla F.E.W. Baltic II, swojej pierwszej morskiej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku. W tym celu w grudniu 2021 roku została zawarta wstępna umowa dzierżawy gruntów położonych na terenie portu między RWE Renewables a Zarządem Portu Morskiego Ustka. - Morska energetyka wiatrowa ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej w Polsce. Ustka jako miasto portowe odegra istotną rolę na etapie budowy i eksploatacji projektów offshore na Bałtyku. Wizyta zorganizowana przez RWE dowiodła, że nasz port jest gotowy do obsługi morskich farm wiatrowych - powiedział w piątek burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.

Firma ma długoletnie doświadczenie w serwisowaniu turbin i korzysta przede wszystkim z lokalnych zasobów portu - członkami załogi zostają najczęściej rybacy, którzy są doświadczeni w manewrowaniu mniejszymi łodziami, a zapleczem techniczno-bytowym są miejscowe przedsiębiorstwa tj. stocznie, warsztaty naprawcze, obiekty noclegowe i gastronomiczne. Mniej dwutlenku węgla Statek Hydrocat 55 posiada silniki dwupaliwowe, napędzane dieslem i wodorem, w których 200 kilogramów wodoru umożliwi zastąpienie niemal 600 litrów oleju napędowego. Paliwo jest przechowywane w 27 butlach pod ciśnieniem 350 barów. W zależności od zakresu wykonywanych zadań, ta ilość wodoru pozwala nawet na trzy dni pracy statku. Zastosowana technologia rocznie może zredukować zużycie oleju napędowego o 220 tysięcy litrów i emisję dwutlenku węgla o prawie 600 ton.

- Zastosowana technologia jest odpowiednia dla CTV przede wszystkim dlatego, że umożliwia wykorzystanie istniejących silników wysokoprężnych. Nie są wymagane żadne zasadnicze zmiany w silniku głównym, co oznacza, że konserwacja i naprawy nie są skomplikowane, a silnik można łatwo przestawić z powrotem na olej napędowy bez żadnych modyfikacji. Nawet jeśli wodór nie jest dostępny, statek może pracować na tradycyjnym paliwie, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem dla morskiej energetyki wiatrowej – wyjaśniał Tim Kunstmann, managing director w FRS Windcat Polska. - Statek Hydrocat 55 będzie gotowy do eksploatacji do końca 2023 roku. Jego siostrzana jednostka Hydrocat 48 działa od ubiegłego roku i obsługuje morskie farmy wiatrowe w Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.

- Żegluga odpowiada za około trzy procent rocznej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że morska energetyka wiatrowa znacząco przyczyni się do dekarbonizacji żeglugi i transportu morskiego. Rozwiązanie proponowane przez FRS Windcat może być postrzegane jako krok milowy w rozwoju jednostek CTV całkowicie napędzanych wodorem – podkreślił Grzegorz Chodkowski, wiceprezes Offshore Development Poland w RWE. - RWE eksploatuje 19 morskich farm wiatrowych w pięciu krajach. Kolejne projekty offshore są w fazie budowy i rozwoju, w tym projekt F.E.W. Baltic II w Polsce. Zależy nam, aby nasi usługodawcy oferowali rozwiązania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla przez cały okres eksploatacji naszych morskich farm wiatrowych. F.E.W. Baltic II to pierwsza morska farma wiatrowa RWE, która ma powstać u wybrzeży Polski. Będzie zlokalizowana na północ od Ławicy Słupskiej w wyłącznej strefie ekonomicznej w środkowej części polskiego Morza Bałtyckiego. Przy planowanej mocy zainstalowanej wynoszącej 350 megawatów farma wiatrowa będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość zielonej energii, aby zasilać około 350 000 gospodarstw domowych. Według założeń farma zostanie oddana do użytku pod koniec tej dekady.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?