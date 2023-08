Wpadł do Stawku Łabędziego i leżał twarzą w wodzie. Topiącego się pijanego uratowali słuchacze Szkoły Policji

- Słuchacze jednego z plutonów biegali wokół zbiornika wodnego w ramach przygotowań do zaliczenia biegu na trzy kilometry. Ich przygotowaniom przyglądał się siedzący na ławeczce mężczyzna. W pewnym momencie mężczyzna wstał i odwrócił się w stronę rzeki, a po chwili zniknął w krzakach. Mniej więcej w tym samym czasie dało się słyszeć mocny plusk wody. Znajdujący się najbliżej tego miejsca dwaj słuchacze - post. Maciej Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz post. Hubert Skrzypiński z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu pobiegli do miejsca, z którego doszedł odgłos plusku wody - relacjonuje Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku.

Do zdarzenia doszło w pobliżu Szkoły Policji w Słupsku przy Stawku Łabędzim, a dokładnie na grobli oddzielającej zbiornik wodny od rzeki Słupia.

Gdy policjanci dobiegi na miejsce mężczyzna leżał zanurzony w rzece twarzą w kierunku dna.

- Natychmiast weszli do wody i rozpoczęli wyciąganie mężczyzny. Po chwili na miejsce dobiegi pozostali słuchacze z plutonu, którzy im pomogli. Po wyciągnięciu okazało się, że mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego. Na miejsce wezwano patrol z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Okazało się, że niedoszła ofiara może znajdować się w stanie zagrażającym jego życiu, jednak nie ze względu na możliwe podtopienie a stan upojenia alkoholowego. Niedoszła ofiara została przewieziona do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku, w którym prowadzona jest między innymi Izba Wytrzeźwień. Słuchacze powrócili natomiast do swoich dalszych zajęć programowych - mówi Kozłowski.