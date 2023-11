Wrócił ruch na ulicę Armii Krajowej. Na remontowanej drodze trwają ostatnie szlify

Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Słupsku dobiega końca. Nowa droga czeka na montaż oświetlenia i kompletne oznakowanie. Po wyremontowanej drodze jeżdżą już słupscy kierowcy i miejska komunikacja – ulica została udostępniona do ruchu na wszystkich fragmentach.

Kompleksowa modernizacja ulicy Armii Krajowej ruszyła w marcu, podzielona była na odcinki. Wcześniej do ruchu udostępniono fragment od ul. Szarych Szeregów do ul. Partyzantów. Również 1 listopada zdecydowano się, by remontowaną drogą pojechała komunikacja miejska.

Teraz ruch na jedną z ważniejszych ulic w mieście wrócił na stałe. Na swoje trasy wróciły linie 1, 3, 7, 8, 9, 18 i 21. Z obsługi wyłączone zostały zatem przystanki, które wyznaczono na czas objazdów: Kilińskiego-Wandy, Stary Cmentarz i Partyzantów.

Przypomnijmy, modernizacja ulicy objęła: przebudowę jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanałów deszczowych, wpustów wraz z przykanalikami w oparciu o istniejący kolektor deszczowy, budowę przyłączy do posesji i działek, podłączenie rynien, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji teletechnicznej, nasadzenia zieleni i wykonanie oznakowania.