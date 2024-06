Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Słupszczanie głosowali

Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Głosowanie zaczęło się o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 21:00. Przed lokalami wyborczymi w Słupsku nie ma kolejek. Zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Jak głosować?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Jak wybiera się posłów i posłanki do PE?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.