Wybory parlamentarne i ogólnokrajowe referendum. Głosowanie w Słupsku [ZDJĘCIA]

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbywają się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Do urn ruszyli także mieszkańcy Słupska. Mimo niesprzyjających do wychodzenia z domów warunków pogodowych, pierwsze głosy oddano już tuż po otwarciu lokali wyborczych. W niektórych miejscach ustawiały się kolejki – trzeba było odstać kilka minut, by otrzymać karty do głosowania. Jak informuje Urząd Miasta, frekwencja w Słupsku na godzinę 12:00 wyniosła 21,22 proc. W poprzednich wyborach parlamentarnych frekwencja o tej godzinie wynosiła 18,28 proc.