Wybory samorządowe już w niedzielę. W Słupsku wybierzemy prezydenta i radnych Wojciech Lesner

Archiwum Gp24

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. W Słupsku pójdziemy do urn, by wybrać prezydenta miasta, radnych do rady miejskiej oraz sejmiku wojewódzkiego. O jedną kartę do głosowania więcej otrzymają mieszkańcy powiatu słupskiego.