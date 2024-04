Wybory samorządowe w Słupsku. W lokalach wyborczych tłumów nie było [ZDJĘCIA]

Choć pogoda sprawiła, że na ulicach miasta spotkać można było mnóstwo spacerowiczów i rowerzystów, to część lokali wyborczych przed południem świeciła pustkami. Karty do głosowania można było otrzymać niemal natychmiast. Tak było chociażby w obwodowej komisji wyborczej nr 15 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Banacha, czy komisji nr 11 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich. Spokojnie było także w lokalach w centrum miasta.

W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza…

- To nasz obywatelski obowiązek, żeby przyjść i zagłosować. Wybory do parlamentu to jedno, ale przedstawicieli miasta też trzeba wybrać. Zagłosowałem na swojego kandydata – mówi nam mieszkaniec osiedla Niepodległości.

Nieco więcej osób spotkaliśmy przy obwodowej komisji nr 4 zlokalizowanej w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Zaborowskiej.

- Czekam na znajomych. Wybraliśmy się na spacer, oni poszli zagłosować. Ja nie mieszkam w Słupsku, ale wieczorem zagłosuję w swojej gminie – słyszymy. - Być może ludzie nie czują takiego ciśnienia, żeby iść na wybory. Może więcej osób przyjdzie wieczorem.

Lokale wyborcze czynne były do 21. Później rozpoczęło się liczenie głosów. Oficjalne wyniki poznamy najwcześniej w poniedziałek.