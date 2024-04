Wybory samorządowe 2024 w Słupsku i regionie [RELACJA NA ŻYWO]

Sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich w skali kraju

Jak przekazał szef PKW, w skali kraju frekwencja do południa wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2108 roku, gdy frekwencja o godz. 12 wyniosła 15,62 proc.

Jak głosować? Mieszkańcy Słupska, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych nie będą mieli problemu z trafieniem do lokali wyborczych – będą się one bowiem znajdować w tych samych lokalizacjach, co w październiku. W Słupsku obwodów głosowania jest 47 – cztery z nich to obwody zamknięte, czyli Areszt Śledczy, dwa słupskie szpitale i Dom Pomocy Społecznej.

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. W Słupsku pójdziemy do urn, by wybrać prezydenta miasta, radnych do rady miejskiej oraz sejmiku wojewódzkiego. O jedną…

•7:05

W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.