XVIII zjazd legendarnej drużyny piłkarskiej Cieśliki w Ustce

- Pierwszy zjazd odbył się w miejscowości Rowy - 3-4 kwietnia 2003 roku. Na początku spotykaliśmy się co dwa lata, ale życie zweryfikowało nasze plany. Teraz spotykamy się co roku. Uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski i z zagranicy. Na każdym zjeździe jest wielu znamienitych gości - wśród wychowanków MKS Cieśliki są byli reprezentanci kraju, którzy grali w koszulkach z białym orłem na piersi, są też byli kierownicy, prezesi, czy też poseł na Sejm. Byli dumą słupskiej piłki nożnej, kuźnią piłkarskich talentów w latach 1960-1972 - mówi Janusz Żukowski, były zawodnik MKS Cieśliki.

Jest w Polsce taka drużyna - Cieśliki - tak nazwa jej brzmi, to są chłopcy z naszej ulicy, Cieśliki to właśnie my - tak brzmi hasło przewodnie legendarnego w Słupsku klubu piłkarskiego.

Na każdym zjeździe byli piłkarze zapalają znicze za nieżyjących już kolegów.

- Niestety, z każdym rokiem ławka Cieślików jest coraz krótsza - mówi ze smutkiem

Zespół MKS Cieśliki Słupsk powstał w październiku 1960 roku.

- Rozpoczynaliśmy od trampkarzy. Wówczas była to najmłodsza grupa wiekowa, która kończyła się po ukończeniu 15 lat, aby przejść w wiek juniora do 18 lat. Po ukończeniu 18. roku życia odchodziliśmy do klubów seniorskich. Jeżeli czegoś możemy żałować, to tego, że pomysł pana Mariana Boratyńskiego o utworzeniu Centralnej Ligi Juniorów popierany ówcześnie przez takie autorytety jak Kazimierz Górski nie został ze względów finansowych zrealizowany przez PZPN. To stało się dopiero w ostatnich latach. Wychowankowie MKS Cieśliki są również wśród członków Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, których rodzice przyjechali z Kresów i osiedlili się w Słupsku - wspominał Janusz Żukowski.